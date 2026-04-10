Install Party Lynux Centre Social Ker Yann Rennes
Install Party Lynux Centre Social Ker Yann Rennes vendredi 10 avril 2026.
Install Party Lynux Centre Social Ker Yann Rennes Vendredi 10 avril, 13h30 Ille-et-Vilaine
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-10T13:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-10T18:00:00.000+02:00
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Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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