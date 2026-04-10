Install Party Lynux Centre Social Ker Yann Rennes Vendredi 10 avril, 13h30 Ille-et-Vilaine

Libérez vous de Windows, Prolongez la durée de vie de vos pc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T13:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-10T18:00:00.000+02:00

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Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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