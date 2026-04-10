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Install Party Lynux Centre Social Ker Yann Rennes

Install Party Lynux Centre Social Ker Yann Rennes

Install Party Lynux Centre Social Ker Yann Rennes vendredi 10 avril 2026.

Lieu : Centre Social Ker Yann

Adresse : 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES

Ville : 35043 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 10 avril 2026

Fin : vendredi 10 avril 2026

Install Party Lynux Centre Social Ker Yann Rennes Vendredi 10 avril, 13h30 Ille-et-Vilaine

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-10T13:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-10T18:00:00.000+02:00

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Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine


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