Install’ party Montendre

Install’ party

11 avenue de la Gare Montendre Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-05 17:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Une seconde vie pour vos vieux ordinateurs

Votre vieil ordinateur ne peut pas passer à Windows 11 ? Nous avons une solution !

11 avenue de la Gare Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 43 67 accueil@lamaisonpop.com

English :

A second life for your old computers

Can’t upgrade your old computer to Windows 11? We’ve got a solution!

