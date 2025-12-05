Install’ party Montendre
Install’ party Montendre vendredi 5 décembre 2025.
Install’ party
11 avenue de la Gare Montendre Charente-Maritime
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-12-05 14:00:00
fin : 2025-12-05 17:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Une seconde vie pour vos vieux ordinateurs
Votre vieil ordinateur ne peut pas passer à Windows 11 ? Nous avons une solution !
11 avenue de la Gare Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 43 67 accueil@lamaisonpop.com
English :
A second life for your old computers
Can’t upgrade your old computer to Windows 11? We’ve got a solution!
L’événement Install’ party Montendre a été mis à jour le 2025-11-27 par Offices de Tourisme de Jonzac