Installation artistique de livres tissés Bibliothèque municipale Cancale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T22:00:00

Fin : 2025-10-05T10:00:00 – 2025-10-05T18:00:00

L’artiste plasticien Ilann Vogt installe une œuvre immersive dans la Bibliothèque. Il crée une nouvelle pièce de 18 m² dans la Bibliothèque, dont les murs, les parois sont des tissages de livres, de textes dans plusieurs langues, formant alors un tissu de Babel. Cette pièce, les usagers et visiteurs sont invités à y pénétrer, un à la fois, pour prendre une forme de bain de mots, tissages, de langues. Une autre forme de lecture qui invite les mots qui nous entourent à nous pénétrer d’une manière surprenante et artistique.

Ilann Vogt est un plasticien et tisserand français. Il est reconnu pour son travail innovant qui mêle littérature, art et artisanat, particulièrement à travers des techniques de tissage. Son parcours artistique et académique est riche et varié, ayant obtenu un DNSEP en option art de l’École Européenne Supérieure d’art de Bretagne.

Ilann Vogt a reçu plusieurs distinctions notables tout au long de sa carrière, parmi lesquelles le Premier Prix du Luxembourg Art Prize en 2022 et le Prix Jeune Création des Métiers d’Arts des Ateliers d’Art de France en 2019 et a participé à de nombreuses résidences artistiques.

Le style d’Ilann Vogt se distingue par l’intégration de textes et de récits dans ses œuvres tissées. Son approche unique consiste à transformer des éléments littéraires en objets tangibles, créant ainsi une interaction entre le texte et le textile. Cette fusion de disciplines met en lumière la poésie et la matérialité, invitant le spectateur à une expérience multisensorielle et intellectuelle.

Les œuvres de Vogt explorent des thèmes variés, allant des récits personnels aux réflexions sur la mémoire collective et l’identité culturelle.

https://www.facebook.com/reel/617132531191446

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-carnets-de-la-creation/llann-vogt-tisseur-de-textes-3138505

Bibliothèque municipale Placette du Plessis Bertrand 35260 Cancale Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299899082 http://www.bibliotheque-cancale.fr

