Installation artistique de Marie-Hélène Richard Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage

Installation artistique de Marie-Hélène Richard

Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-04-01 2026-07-01 2026-09-01

L’artiste plasticienne Marie-Hélène Richard présente une œuvre d’art éphémère dans les jardins de la Maison éco-paysanne.

Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr

English : Art installation by Marie-Hélène Richard

Visual artist Marie-Hélène Richard presents an ephemeral work of art in the gardens of the Maison éco-paysanne.

