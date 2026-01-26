Installation artistique de Marie-Hélène Richard Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage
L’artiste plasticienne Marie-Hélène Richard présente une œuvre d’art éphémère dans les jardins de la Maison éco-paysanne.
Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr
English : Art installation by Marie-Hélène Richard
Visual artist Marie-Hélène Richard presents an ephemeral work of art in the gardens of the Maison éco-paysanne.
