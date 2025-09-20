Installation artistique et plastique de Marie-France Hurbault Beaugency

La Glacière Beaugency Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Venez rencontrer l’artiste Marie-France Hurbault autour de sa création exposée

à la Glacière.

La Glacière Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 50 01

English :

Come and meet artist Marie-France Hurbault to discuss her work on display at

at La Glacière.

German :

Treffen Sie die Künstlerin Marie-France Hurbault rund um ihre ausgestellten Werke

in der Glacière.

Italiano :

Venite a conoscere l’artista Marie-France Hurbault in merito alle sue opere esposte a

a La Glacière.

Espanol :

Venga a conocer a la artista Marie-France Hurbault sobre su obra expuesta en

en La Glacière.

L'événement Installation artistique et plastique de Marie-France Hurbault Beaugency a été mis à jour le 2025-09-05