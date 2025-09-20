Installation artistique et plastique de Marie-France Hurbault Beaugency
Installation artistique et plastique de Marie-France Hurbault Beaugency samedi 20 septembre 2025.
Installation artistique et plastique de Marie-France Hurbault
La Glacière Beaugency Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Venez rencontrer l’artiste Marie-France Hurbault autour de sa création exposée
à la Glacière.
Venez rencontrer l’artiste Marie-France Hurbault autour de sa création exposée
à la Glacière. .
La Glacière Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 50 01
English :
Come and meet artist Marie-France Hurbault to discuss her work on display at
at La Glacière.
German :
Treffen Sie die Künstlerin Marie-France Hurbault rund um ihre ausgestellten Werke
in der Glacière.
Italiano :
Venite a conoscere l’artista Marie-France Hurbault in merito alle sue opere esposte a
a La Glacière.
Espanol :
Venga a conocer a la artista Marie-France Hurbault sobre su obra expuesta en
en La Glacière.
L’événement Installation artistique et plastique de Marie-France Hurbault Beaugency a été mis à jour le 2025-09-05 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE