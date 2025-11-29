Installation artistique Larguer les amarres et… plonger ! Kerlouan

Installation artistique Larguer les amarres et… plonger !

Œuvre d’art illuminée et réalisée par Xavier Minard

L’artiste propose une installation rendant hommage à la mer un banc de méduses suspendu au-dessus du sol, à proximité du rivage. L’œuvre invite à la pause et à la contemplation, dans un espace situé entre deux éléments, l’eau et l’air.

Elle cherche à créer un équilibre entre deux mondes opposés la solidité des rochers et la légèreté des méduses. C’est une rencontre entre le minéral et le vivant, entre la force et la fragilité, le mouvement et la permanence, reliés par un même fil conducteur la mer.

Présente partout sur le pays Pagan, la mer façonne le paysage depuis toujours. Elle nourrit et bouscule, fascine et inquiète. À travers cette installation, Xavier Minard souhaite évoquer ces contrastes que la mer offre tour à tour. .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

