Installation Aux commencements Amiens mardi 24 mars 2026.

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Tarif : 16

Tarif adulte

Début : 2026-03-24 14:30:00

fin : 2026-03-25

2026-03-24 2026-03-25

Mardi 24 mars à 9h30 / 10h30 / 14h30 / 15h30

Mercredi 25 mars à 9h30 / 10h30 / 14h30 / 15h30

— Durée 20min (+ 15min d’exploration)

— A partir de 3 ans

— Jauge limitée

Quand la magie flirte avec l’ombre, les premières images du monde surgissent sous nos yeux émerveillés.

Aux commencements, vous êtes invités à pénétrer dans l’ombre d’une caverne de papier, et d’emblée, l’illusion est totale. Puis, accompagnés par le crépitement du feu numérique, un magicien, passeur intemporel, vous initie au contact secret des animaux. Des couleurs et des dessins prennent vie devant vous. Il joue avec l’ombre comme acte magique de dialogue avec l’invisible, de réenchantement du monde.

À la croisée de l’ombre et de la magie, cette expérience sensorielle est un moment de partage intergénérationnel. Aux commencements offre un regard inédit sur notre préhistoire, à la découverte de l’art pariétal et aux origines de la magie.

Distribution

-Conception Clément Debailleul, Philippe Beau, Céline Diez

-Direction artistique, création sonore et vidéo Clément Debailleul

-Création d’ombres Philippe Beau 16 .

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

