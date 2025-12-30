Exposition dans le cadre du In-Situ Satellite de la 69e édition du Salon de Montrouge.

Beach Machine est une installation qui sculpte continuellement la forme de Mana Island, une île laboratoire au large de la Nouvelle-Zélande où des scientifiques tentent d’attirer des oiseaux grâce à des sculptures à leur image. C’est aussi l’histoire de Nigel, un oiseau solitaire qui y courtisa inlassablement un congénère de béton. D’un geste mécanique et programmé, la machine tente de protéger l’île de la montée des eaux et de l’érosion. Elle balaye inexorablement ses contours pour en maintenir les rivages en place.

2025, Installation, plotter, eau, bleu de méthhylène, terre battue, bac en plexiglas, structure en acier

110x110x50cm

Vernissage le 23 janvier à partir de 18h30, en concomitance de l’exposition collective “Deep Fields”

A découvrir dans les expositions de rentrée au CWB|Paris, l’installation en black box du bunker de Miguel Miceli !

Du vendredi 23 janvier 2026 au jeudi 26 mars 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-23T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-27T00:59:59+01:00

Date(s) :

Bunker du Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/exposition-beach-machine-mana-island-de-miguel-miceli +33153019696 info@cwb.fr



Afficher la carte du lieu Bunker du Centre Wallonie-Bruxelles et trouvez le meilleur itinéraire

