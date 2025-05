Installation de « Chimère au galop » de MastO – Jardin de la maison Cahors, 6 juin 2025 07:00, Cahors.

Musicien et photographe, MastO utilise ses colères, ses passions et sa rigueur technique pour servir des visions poétiques et réalistes. Collectionneur d’un ossuaire d’os de vaches égarées dans les montagnes Corses qu’il habite, il propose de leur rendre un hommage posthume, sensible et esthétique.

Musician and photographer, MastO uses his anger, passion and technical rigor to create poetic and realistic visions. Collector of an ossuary of cow bones lost in the Corsican mountains where he lives, he proposes to pay them a posthumous, sensitive and aesthetic tribute.

Als Musiker und Fotograf nutzt MastO seinen Zorn, seine Leidenschaft und seine technische Strenge, um poetische und realistische Visionen zu entwerfen. Er sammelt Knochen von Kühen, die sich in den korsischen Bergen, in denen er lebt, verirrt haben, und schlägt vor, ihnen eine posthume, sensible und ästhetische Hommage zu erweisen.

Musicista e fotografo, MastO usa la sua rabbia, la sua passione e il suo rigore tecnico per creare visioni poetiche e realistiche. In qualità di collezionista di un ossario di ossa di mucca perso sulle montagne della Corsica dove vive, propone di rendere loro un omaggio postumo, sensibile ed estetico.

Músico y fotógrafo, MastO utiliza su rabia, su pasión y su rigor técnico para crear visiones poéticas y realistas. Como coleccionista de un osario de huesos de vaca perdido en las montañas corsas donde vive, se propone rendirles un homenaje póstumo, sensible y estético.

