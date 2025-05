Installation de « Esprits » de Chantal Perret – Auberge de jeunesse le Chai Cahors, 30 mai 2025 07:00, Cahors.

Lot

Auberge de jeunesse le Chai 52 rue André Breton Cahors Lot

Début : 2025-05-30

fin : 2025-06-30

Au fil de sa narration, Chantal Perret façonne la terre, issue d’une mémoire intemporelle. Pour celui qui contemple, l’artiste révèle qu’au-delà de la courbe modelée, un univers insoupçonné émerge, riche de métamorphoses intérieures.

En présence de l’artiste les mercredi, vendredi et samedi de 14h00 à 17h00. .

46000 Lot Occitanie

English :

As she tells her story, Chantal Perret shapes the earth, the product of a timeless memory. For those who contemplate, the artist reveals that beyond the modeled curve, an unsuspected universe emerges, rich with inner metamorphoses.

German :

Im Laufe ihrer Erzählung formt Chantal Perret die Erde, die aus einer zeitlosen Erinnerung stammt. Für den Betrachter enthüllt die Künstlerin, dass hinter der geformten Kurve ein ungeahntes Universum auftaucht, das reich an inneren Metamorphosen ist.

Italiano :

Mentre racconta la sua storia, Chantal Perret plasma l’argilla da una memoria senza tempo. Per coloro che contemplano, l’artista rivela che al di là della curva modellata, emerge un universo insospettato, ricco di metamorfosi interiori.

Espanol :

Mientras cuenta su historia, Chantal Perret moldea la arcilla a partir de un recuerdo intemporal. Para quienes la contemplan, la artista revela que, más allá de la curva modelada, emerge un universo insospechado, rico en metamorfosis interiores.

