Installation de Feu Allées de tourny Bordeaux samedi 13 décembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-13T17:00:00+01:00 – 2025-12-13T20:00:00+01:00
Fin : 2025-12-13T17:00:00+01:00 – 2025-12-13T20:00:00+01:00
Nos Installations de Feu sont des expériences à vivre.
Aussi belles soient les photographies, elles ne peuvent restituer les sons, les senteurs, les sensations que nous percevons dans l’univers poétique de nos scénographies enflammées.
Si la flamme est notre « couleur » de base, nous manions son pouvoir toujours surprenant d’apaisement profond. C’est ainsi que nous pouvons rassembler des centaines ou des milliers de spectateurs dans l’espace public et leur proposer, au-delà de la transformation esthétique, des accents de tranquillité, des moments intimes, une atmosphère grandiose.
Nous traitons avec poésie la fonction première de la rue : celle d’être un bien commun à partager, sans distinction d’âge, de culture, de points de vue.
Y côtoyer l’autre sans peur, simplement, humainement.
Plus que jamais, nous nous y attachons.
Allées de tourny, Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Cie Carabosse
Kalimba