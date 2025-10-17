Installation de Feu Parc Raymond Vignes – Lac Saint-Palais-sur-Mer

Installation de Feu Dimanche 21 décembre, 17h00 Parc Raymond Vignes – Lac Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-21T17:00:00+01:00 – 2025-12-21T20:00:00+01:00

Fin : 2025-12-21T17:00:00+01:00 – 2025-12-21T20:00:00+01:00

Nos Installations de Feu sont des expériences à vivre.

Aussi belles soient les photographies, elles ne peuvent restituer les sons, les senteurs, les sensations que nous percevons dans l’univers poétique de nos scénographies enflammées.

Si la flamme est notre « couleur » de base, nous manions son pouvoir toujours surprenant d’apaisement profond. C’est ainsi que nous pouvons rassembler des centaines ou des milliers de spectateurs dans l’espace public et leur proposer, au-delà de la transformation esthétique, des accents de tranquillité, des moments intimes, une atmosphère grandiose.

Nous traitons avec poésie la fonction première de la rue : celle d’être un bien commun à partager, sans distinction d’âge, de culture, de points de vue.

Y côtoyer l’autre sans peur, simplement, humainement.

Plus que jamais, nous nous y attachons.

Parc Raymond Vignes – Lac Parc Raymond Vignes, saint palais sur mer Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Cie Carabosse

Kalimba