Installation de Feu Place ducale Charleville-Mézières

Installation de Feu Place ducale Charleville-Mézières samedi 11 octobre 2025.

Installation de Feu Samedi 11 octobre, 19h30 Place ducale Ardennes

Après l’effervescence du Festival mondial des théâtres de marionnettes, Charleville- Mézières poursuivra son automne culturel avec une nouvelle édition de la Nuit blanche. Le samedi 11 octobre, de 18 h à 1 h du matin, la ville s’illuminera et se réinventera au fil d’un parcours artistique ouvert à tous.

La place Ducale vibrera aux rythme des flammes poétiques de la Compagnie Carabosse, et sera métamorphosée en un paysage en mouvement.

Place ducale Place Ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Cie Carabosse

Jef Rabillon