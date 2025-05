Installation de « Plus d’espoir » de Sabrina Laïolo au Chai – Auberge de jeunesse Le Chai Cahors, 16 juin 2025 07:00, Cahors.

Lot

Installation de « Plus d'espoir » de Sabrina Laïolo au Chai Auberge de jeunesse Le Chai 52 avenue André Breton Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-06-16 à 2025-06-20

Début : 2025-06-16

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-16

L’œuvre de Sabrina Laïolo, inspirée des jardins du château de Montal, voyagera du monument jusqu’à Cahors pour retrouver d’autres productions du festival.

Partenariat entre Cahors Juin Jardins et le Centre des Monuments Nationaux.

Installation et médiation de l’œuvre se Sabrina Laïolo, « Plus d’espoir ».

Sabrina Laïolo est une artiste textile française et créatrice de mode. Elle transcrit le cycle de la nature et travaille principalement avec la broderie et le crochet mélangés à des éléments textiles ou organiques tels que des feuilles, du bois et des pierres. .

Auberge de jeunesse Le Chai 52 avenue André Breton

Cahors 46000 Lot Occitanie contact@juin-jardins.fr

English :

Sabrina Laïolo?s work, inspired by the gardens of Château de Montal, will travel from the monument to Cahors to join other festival productions.

Partnership between Cahors Juin Jardins and the Centre des Monuments Nationaux.

German :

Das Werk von Sabrina Laïolo, das von den Gärten des Schlosses Montal inspiriert wurde, wird vom Monument nach Cahors reisen und dort mit anderen Produktionen des Festivals zusammentreffen.

Partnerschaft zwischen Cahors Juin Jardins und dem Centre des Monuments Nationaux.

Italiano :

L’opera di Sabrina Laïolo, ispirata ai giardini dello Château de Montal, si sposterà dal monumento a Cahors per unirsi alle altre produzioni del festival.

Partnership tra Cahors Juin Jardins e il Centre des Monuments Nationaux.

Espanol :

La obra de Sabrina Laïolo, inspirada en los jardines del Château de Montal, viajará del monumento a Cahors para unirse a otras producciones del festival.

Colaboración entre Cahors Juin Jardins y el Centre des Monuments Nationaux.

