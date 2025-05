Installation de « Tanière » du collectif Les Filles’Celles. – Cahors, 6 juin 2025 07:00, Cahors.

Lot

Installation de « Tanière » du collectif Les Filles’Celles. Square Olivier de Magny Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-30

Date(s) :

2025-06-06

Marie Tessier, Louise Colin-Folco et Valérie Vial Ariza (Collective Les Filles’celles), partagent des gestes communs coudre, tisser, broder, repriser, … En tissant, elles s’inscrivent dans une démarche engagée face à l’invisibilisation et l’effacement des femmes du champ de la création artistique et de l’espace public. Elles souhaitent mettre en avant la sororité et la puissance qui émanent du travail collectif.

L’association Juin Jardins s’engage à prévenir et à lutter contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS) au sein de ses activités.

.

Square Olivier de Magny

Cahors 46000 Lot Occitanie contact@juin-jardins.fr

English :

Marie Tessier, Louise Colin-Folco and Valérie Vial Ariza (Collective Les Filles?celles), share common gestures: sewing, weaving, embroidering, darning, … In weaving, they take a committed approach to the invisibilization and erasure of women from the field of artistic creation and public space. They wish to highlight the sisterhood and power that emanate from collective work.

The Juin Jardins association is committed to preventing and combating sexist and sexual violence and harassment (SGBV) within its activities.

German :

Marie Tessier, Louise Colin-Folco und Valérie Vial Ariza (Collective Les Filles?celles) teilen gemeinsame Gesten: nähen, weben, sticken, stopfen, …. Mit dem Weben engagieren sie sich gegen die Unsichtbarmachung und Verdrängung von Frauen aus dem künstlerischen Schaffen und dem öffentlichen Raum. Sie wollen die Schwesternschaft und die Kraft, die aus der gemeinsamen Arbeit hervorgehen, in den Vordergrund stellen.

Der Verein Juin Jardins verpflichtet sich, sexistische und sexuelle Gewalt und Belästigung (VHSS) in seinen Aktivitäten zu verhindern und zu bekämpfen.

Italiano :

Marie Tessier, Louise Colin-Folco e Valérie Vial Ariza (Collettivo Les Filles?celles) condividono gesti comuni: cucire, tessere, ricamare, rammendare? Tessendo, si impegnano a contrastare l’invisibilizzazione e la cancellazione delle donne dal campo della creazione artistica e dalla scena pubblica. Vogliono sottolineare la sorellanza e il potere che derivano dal lavorare insieme.

L’associazione Juin Jardins si impegna a prevenire e combattere la violenza sessista e sessuale e le molestie (SGBV) nel corso delle sue attività.

Espanol :

Marie Tessier, Louise Colin-Folco y Valérie Vial Ariza (Colectivo Les Filles?celles) comparten gestos comunes: coser, tejer, bordar, zurcir? Al tejer, se comprometen contra la invisibilización y el borrado de las mujeres del ámbito de la creación artística y de la escena pública. Quieren poner de relieve la hermandad y el poder que surgen del trabajo conjunto.

La asociación Juin Jardins se compromete a prevenir y combatir la violencia y el acoso sexistas y sexuales (VSG) en el transcurso de sus actividades.

L’événement Installation de « Tanière » du collectif Les Filles’Celles. Cahors a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot