Installation des sapins et décoration collaborative Médiathèque Marcel Arland Langres

Installation des sapins et décoration collaborative 6 – 20 décembre Médiathèque Marcel Arland Haute-Marne

Entrée libre, Tout public, sans inscription, aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Début : 2025-12-06T09:30:00 – 2025-12-06T12:00:00

Fin : 2025-12-20T13:30:00 – 2025-12-20T18:00:00

Médiathèque Marcel Arland Rue Cardinal de la Luzerne 52200 LANGRES Langres 52200 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 87 63 00 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.arland@langres.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheques-langres.fr »}]

Viens mettre ta pierre à l’édifice, disons plutôt ‘ta boule au sapin’ jusqu’à Noël, pour créer ensemble le plus beau des décors de Noël à l’Espace Jeunesse. Décoration Noël