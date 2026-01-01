Installation d’un studio radio éphémère Café la Patte d’Oie Douarnenez

Installation d'un studio radio éphémère Café la Patte d'Oie Douarnenez mercredi 14 janvier 2026.

Café la Patte d'Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Début : 2026-01-14 15:00:00
2026-01-14

chroniques,Podcasts, interviews, bruitisme… à 20h émission de radio en live   .

Café la Patte d'Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne  

