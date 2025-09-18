[Installation] HouseEurope! OUI à la rénovation NON à la démolition Espace Notre Dame Paris

[Installation] HouseEurope! OUI à la rénovation NON à la démolition Espace Notre Dame Paris jeudi 18 septembre 2025.

Alors que l’attention s’est portée sur la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris en décembre 2024, suite à sa restauration, on peut se demander pourquoi certains bâtiments sont démolis et d’autres rénovés. L’installation permettra de souligner pour le grand public l’importance des thèmes portés par HouseEurope! : favoriser la rénovation avec un impact carbone inférieur à celui la démolition, répondre à la crise du logement, permettre la réversibilité du bâti et créer la ville en respectant l’existant.

Dans le cadre de la campagne HouseEurope!, Initiative Citoyenne Européenne qui vise à récolter 1 million de signatures à l’échelle européenne pour porter une proposition de loi en faveur de la rénovation devant le Parlement Européen. La campagne prendra fin en février 2026, chaque signature compte !

Signez ici : https://eci.ec.europa.eu/052/public/#/screen/home

INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE HOUSEEUROPE! : encore 6 mois pour que la rénovation devienne la nouvelle norme en Europe !

En tant qu’ambassadeur de l’initiative HouseEurope! en France, le Pavillon de l’Arsenal présente sous le Parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris une installation vidéo dévoilant l’impact environnemental, social et sanitaire de la démolition des bâtiments.

Du jeudi 18 septembre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

de 10h00 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Espace Notre Dame 6 Rue de la Cité, 75004 6 Rue de la Cité,Paris

https://www.pavillon-arsenal.com/ infopa@pavillon-arsenal.com https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.facebook.com/PavillonArsenal