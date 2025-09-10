Installation » Intérieur-Jour » Rieupeyroux

2 route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

« Intérieur-jour » est une installation qui fait dialoguer les séries Tortespitzen d’Héloïse Farago et Soupe grasse de Julie Saclier. Assiettes et napperons de papier dentelle renvoient au domestique, à la maison, à l’intérieur, à l’intime…

INTERIEUR-JOUR

œuvres de Julie Saclier et Héloïse Farago

Rencontres à la campagne & L’Atelier Blanc invitent Julie Saclier et Héloïse Farago pour une installation, avec la complicité d’Antoine Marchand, Centre d’art Le Lait, Albi en lien avec les projections « Détours dans le passé #récits d’aujourd’hui ». .

English :

« Intérieur-jour » is an installation that brings together the Tortespitzen series by Héloïse Farago and the Soupe grasse series by Julie Saclier. Plates and lace paper doilies evoke the domestic, the home, the interior, the intimate…

German :

« Intérieur-jour » ist eine Installation, die die Serien Tortespitzen von Héloïse Farago und Soupe grasse von Julie Saclier miteinander in Dialog treten lässt. Teller und Spitzendeckchen aus Papier verweisen auf das Häusliche, das Haus, das Innere, das Intime…

Italiano :

« Intérieur-jour » è un’installazione che riunisce la serie Tortespitzen di Héloïse Farago e Soupe grasse di Julie Saclier. Piatti e centrini di carta merlettata evocano il domestico, la casa, l’interno, l’intimo…

Espanol :

« Intérieur-jour » es una instalación que reúne las series Tortespitzen de Héloïse Farago y Soupe grasse de Julie Saclier. Platos y blondas de papel de encaje evocan lo doméstico, el hogar, el interior, lo íntimo…

