Installation les mots voyageurs Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement

Du mardi 21 au dimanche 26 octobre 2025 de 9h à 17h30.

Parcours guidée le mercredi 22 octobre avec l’association mot à mot. Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dans le cadre du festival Tangible, dédié à toutes les formes d’expression du design

Le projet Mots voyageurs est un voyage graphique, linguistique et poétique invitant à découvrir les apports des autres langues et cultures à la langue commune.

Le projet Mots voyageurs est un voyage graphique, linguistique et poétique invitant à découvrir les apports des autres langues et cultures à la langue commune. L’intention est de travailler sur des mots qui ont voyagé avant d’être considérés comme français, partagés de tous. Chaque fois des créations typographiques et visuelles permettent de raconter les histoires étymologiques. Une célébration du métissage de la langue française et une ten- tative de mettre en pratique l’idée du Tout Monde du poète et écrivain martiniquais Edouard Glissant.



Du 21 au 26 octobre, le projet s’étend sur la façade du Couvent comme une première étape d’une séquence qui se déploiera sur Marseille en 2026. Ce sera un processus de travail avec des public primo arrivant et des associations d’apprentissage de la langue française comme Mot A Mot dans le quartier de la Belle De Mai et À voix haute à Belsunce.



Parallèlement Malte Martin enclenchera un cycle de création typographique autour des mots de la Méditerranée. Un travail avec des linguistes de l’université de Marseille sera mis en place et aura comme objectif d’enrichir le trésor des Mots Voyageurs avec des mots venant des pays de la Méditerranée.





Parcours guidé le mercredi 22 octobre avec l’association Mot à Mot



En présence de l’artiste le 23 octobre .

English :

As part of the Tangible festival, dedicated to all forms of design expression

The Traveling Words project is a graphic, linguistic and poetic voyage that invites us to discover the contributions of other languages and cultures to our common language.

German :

Im Rahmen des Tangible-Festivals, das allen Ausdrucksformen des Designs gewidmet ist

Das Projekt Mots voyageurs (Reisende Wörter) ist eine grafische, linguistische und poetische Reise, die dazu einlädt, die Beiträge anderer Sprachen und Kulturen zur gemeinsamen Sprache zu entdecken.

Italiano :

Nell’ambito del festival Tangible, dedicato a tutte le forme di espressione del design

Il progetto Travelling Words è un viaggio grafico, linguistico e poetico alla scoperta dei contributi di altre lingue e culture al nostro linguaggio comune.

Espanol :

En el marco del festival Tangible, dedicado a todas las formas de expresión del diseño

El proyecto Travelling Words es un viaje gráfico, lingüístico y poético para descubrir las aportaciones de otras lenguas y culturas a nuestro idioma común.

