Installation Linux, suite… par Boris Lejude Rue du Collège Loudun

Installation Linux, suite… par Boris Lejude

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Installation de Linux présentation et démonstration… la suite

www.utolys.fr .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71

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English : Installation Linux, suite… par Boris Lejude

L’événement Installation Linux, suite… par Boris Lejude Loudun a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais