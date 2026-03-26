Installation Linux, suite… par Boris Lejude Rue du Collège Loudun

Installation Linux

Installation Linux, suite… par Boris Lejude Rue du Collège Loudun vendredi 10 avril 2026.

Installation Linux, suite… par Boris Lejude

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

Installation de Linux présentation et démonstration… la suite
www.utolys.fr   .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71 

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English : Installation Linux, suite… par Boris Lejude

L’événement Installation Linux, suite… par Boris Lejude Loudun a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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