Installation – Va voir là-haut si j’y suis campus rennes 2 Rennes

13 – 16 octobre

Gratuit, en accès libre

Un mur à lire, un mur à vivre : en autonomie ou accompagnées et accompagnés par les enseignantes et enseignants du SIUAPS, venez vous aventurer sur ce mur qui se déchiffre en mouvement !

**Mur d’escalade en braille par The Blind.**

En partenariat avec le Service interuniversitaire des activités physiques et sportives (SIUAPS), l’Edulab et les Bibliothèques Universitaires Rennes 2 et en lien avec la Mission égalité de l’Université Rennes 2.

À l’occasion du bicentenaire du braille et du 20e anniversaire de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, le service culturel propose une semaine d’événements contre les discriminations liées aux handicaps, première cause de discrimination en France.

Ce mur d’escalade unique transforme l’espace sportif en terrain d’inclusion et de sensibilisation. Les prises, conçues pour écrire une phrase en braille, invitent à une lecture tactile en mouvement. En grimpant, on décrypte ; en touchant, on comprend.

Pensé comme une œuvre imposante, interactive et inclusive, ce projet vise à lutter contre les discriminations liées au handicap en mettant en lumière le braille, système d’écriture encore trop peu connu. Il questionne notre rapport au langage, au corps et à l’accessibilité.

L’initiative s’inscrit dans une collaboration avec les enseignantes et enseignants de danse et d’escalade du SUIAPS, qui proposeront des temps d’initiation et d’exploration autour de la paroi, à la croisée du sport et de la création.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-13T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-16T19:00:00.000+02:00

