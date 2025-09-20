Installations Musée de la Chasse et de la Nature Paris

Installations Musée de la Chasse et de la Nature Paris samedi 20 septembre 2025.

Installations 20 et 21 septembre Musée de la Chasse et de la Nature Paris

L’accès à la cour et aux salles du musée avec les créations de Sophia Taillet, Sébastien Desplat et Fanette Mellier est gratuit, dans la limite des jauges de sécurité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Musée de la Chasse et de la Nature prolonge la Paris Design Week en présentant au public deux installations :

OK MOKU HANGA

Par Sébastien Desplat x Fanette Mellier

Un dialogue poétique entre gravure japonaise, design graphique contemporain et monde animal. Une estampe du XIXe siècle, redécouverte à Kyoto, est réinterprétée à notre époque : entre ombre et lumière, l’image apparaît peu à peu… une chouette !

SPINNING AROUND

Par Sophia Taillet

Dans la cour de l’Hôtel de Mongelas, des structures mobiles en acier miroir reflètent l’architecture et les visiteurs.

Musée de la Chasse et de la Nature 62 Rue des Archives, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France 0153019240 https://www.chassenature.org Hôtel de Guénégaud construit par François Mansart de 1652 à 1657, et l’hôtel de Mongelas. L’hôtel de Guénégaud, restauré de 1964 à 1966 par Jacqueline et François Sommer, est construit entre cour et jardin. Il possède un escalier de François Mansart, classé au titre des monuments historiques.

Installations artistiques

©Sophie Taillet