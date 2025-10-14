Installer soi-même son plancher chauffant, comment faire ? Ensisheim Ensisheim

Installer soi-même son plancher chauffant, comment faire ? Ensisheim
Mardi 14 octobre, 18h30
Gratuit

Venez découvrir les étapes clés pour l’installer vous-même et poser toutes vos questions.

L’association Alter Alsace Énergies, avec le soutien de la Collectivité Européenne d’Alsace et du PETR du Pays Rhin Vignoble Grand Ballon, organise un atelier pratique dédié au plancher chauffant, une solution confortable, économe et discrète pour améliorer l’efficacité énergétique de votre logement.

L’objectif est d’accompagner les habitants dans leurs projets de rénovation écologique, en leur présentant les étapes clés de l’installation, les bonnes pratiques, ainsi que des retours d’expérience concrets.

L’intervenant, Jonathan Shueller (Conecterm), partagera son expertise et répondra à toutes les questions des participants.

Gratuit et ouvert à toutes et tous, cet atelier s’inscrit dans le cadre de l’auto-rénovation accompagnée, une démarche portée par l’association pour encourager des rénovations accessibles, durables et respectueuses de l’environnement.

L’adresse exacte sera communiquée après inscription. Gratuit sur inscription.

De nombreux ateliers vous sont proposés pour vous accompagner dans vos projets de rénovation. Restez attentifs à notre programme et trouvez l’événement qui vous correspond !

[http://www.alteralsace.org/evenements](http://www.alteralsace.org/evenements)

Ensisheim 68190 European Collectivity of Alsace