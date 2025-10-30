Installez-vous, vous serez mieux à 6 Le Colisée Biarritz

Installez-vous, vous serez mieux à 6

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Un couple, une rencontre, des amis… et tout le reste, vous le décidez !

Six personnages, six rôles, six comédiens VOUS distribuez, NOUS improvisons.

Au programme une improvisation longue en 2 parties, portée par Nicolas Teboul &

Bruno Cellan (IMPRO4), accompagnés de 4 invités prestigieux venus des quatre coins de

France

Loraine Bégard professeure de danse et comédienne (Saint-Jean-de-Luz).

Aurélie Désert comédienne pro et membre de l’Équipe de France d’impro

(Bordeaux).

Fabien Strobel improvisateur chevronné (Paris, 15 ans d’expérience, troupes Paris

Impro, Huis Clos, Les AutreS, etc.).

Karen Moreau comédienne passionnée depuis son enfance au Théâtre du Cercle

(Rennes).

La soirée sera sublimée par l’ambiance live du talentueux Will (DJ & musicien). .

