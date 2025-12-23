Instant Baroque, Montbéliard

Instant Baroque

Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Rendez-vous musical couplé à une visite commentée du musée pour explorer un thème, une œuvre, une exposition.

Les visites débutent à 10h et sont suivies, à 11h, par un concert.

Visite Le musée Beurnier au pied de la lettre , à 10h

De la lettre ornée au texte imprimé, revisitons les collections sous le prisme de l’écrit. Mobilier, enseignes, sceaux, plaques de fourneau recèlent de monogrammes et d’inscriptions manuscrites tantôt peintes, sculptées ou ciselées tandis que bibliothèques et bureaux de pente racontent les modes et usages de l’écriture à l’imprimé.

Concert Un moment musical à deux violes égales, à 11h

La trace d’une pensée musicale la partition nous transmet les sons qui ont résonné il y a plusieurs siècles. Les signes deviennent musique grâce à la notation musicale dont la grammaire reste d’usage encore aujourd’hui. Deux violes de gambe nous dévoileront les messages lointains des compositeurs baroques, tels que J. de Sainte-Colombe, J.B. de Boismortier, J. Schenck, et C. Dollé.

L’accès au reste du musée implique l’achat d’un billet.

En partenariat avec le département musique ancienne du Conservatoire du Pays de Montbéliard et le service Animation du Patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération .

Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

