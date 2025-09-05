Instant Baroque Montbéliard

Instant Baroque

Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Instant baroque

Rendez-vous musical couplé à une découverte du musée sous la forme d’une visite thématique. Ce rendez-vous est l’occasion d’explorer un thème, une œuvre, une exposition.

Les visites débutent à 10h et sont suivies, à 11h, par un concert.

Gratuit. Sur réservation (billetterie en ligne). L’accès au reste du musée implique l’achat d’un billet

En partenariat avec le département musique ancienne du Conservatoire du Pays de Montbéliard et le service Animation du Patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération

Visite Le musée Beurnier au pied de la lettre

De la lettre ornée au texte imprimé, revisitions les collections sous le prisme de l’écrit. Mobilier, enseignes, sceaux, plaques de fourneau recèlent de monogrammes et d’inscriptions manuscrites tantôt peintes, sculptées ou ciselée tandis que bibliothèques et bureaux de pente racontent les modes et usages de l’écriture à l’imprimé.

Suivi d’un concert à 11h .

Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

