INSTANT CLASSIQUE HALLE AUX MARCHANDS Rieumes
INSTANT CLASSIQUE HALLE AUX MARCHANDS Rieumes vendredi 13 février 2026.
INSTANT CLASSIQUE
HALLE AUX MARCHANDS 1 Place des Marchands Rieumes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
CONCERTS & CONVIVIALITÉ
l’instant MJC .
HALLE AUX MARCHANDS 1 Place des Marchands Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 96 26 contact@mjcrieumesetsaves.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
CONCERTS & CONVIVIALITY
L’événement INSTANT CLASSIQUE Rieumes a été mis à jour le 2026-02-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE