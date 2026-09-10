Instant conté – La grotte des animaux qui dansent Parking P1 – chemin de la Roche Vergisson

vendredi 23 octobre 2026 · Parking P1 - chemin de la Roche · Vergisson

Informations pratiques

Vergisson

Instant conté – La grotte des animaux qui dansent

Parking P1 – chemin de la Roche Maison du Grand Site Vergisson Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 11:00:00

fin : 2026-10-23 11:45:00

Date(s) :

2026-10-23

Laissez-vous conter l’histoire de Flime et de son frère Thaïm, enfants de la Préhistoire. Puis, comme eux, réalisez en famille votre peinture préhistorique.

À partir de 5 ans, enfant accompagné d’un adulte. .

Parking P1 – chemin de la Roche Maison du Grand Site Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Instant conté – La grotte des animaux qui dansent

L’événement Instant conté – La grotte des animaux qui dansent Vergisson a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison du Grand Site