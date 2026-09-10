Instant conté – La grotte des animaux qui dansent Parking P1 – chemin de la Roche Vergisson
vendredi 23 octobre 2026 · Parking P1 - chemin de la Roche · Vergisson
Informations pratiques
Vergisson
Instant conté – La grotte des animaux qui dansent
Parking P1 – chemin de la Roche Maison du Grand Site Vergisson Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 11:00:00
fin : 2026-10-23 11:45:00
Date(s) :
2026-10-23
Laissez-vous conter l’histoire de Flime et de son frère Thaïm, enfants de la Préhistoire. Puis, comme eux, réalisez en famille votre peinture préhistorique.
À partir de 5 ans, enfant accompagné d’un adulte. .
Parking P1 – chemin de la Roche Maison du Grand Site Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Instant conté – La grotte des animaux qui dansent
L’événement Instant conté – La grotte des animaux qui dansent Vergisson a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison du Grand Site
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