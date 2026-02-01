Instant conté le collier de Duruti Musée de préhistoire Solutré-Pouilly

Instant conté le collier de Duruti

Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2026-02-12 11:15:00

fin : 2026-02-19 11:45:00

2026-02-12 2026-02-19

Voyagez dans le temps avec Le collier de Duruti , un récit sur les valeureux chasseurs de la Préhistoire, conté par Shâado la chamane. Rejoignez Duruti, jeune chasseur magdalénien, il y a 20 000 ans, et participez à ses aventures. Partez avec lui à la rencontre des animaux sauvages et des techniques de chasse, et peut-être gagnerez-vous, vous aussi, le droit de porter ce collier

Sur réservation. De 3 à 8 ans. .

Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

