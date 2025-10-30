Instant conté L’épouvantail Route de la Roche Solutré-Pouilly
Route de la Roche Maison du Grand Site Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-10-30 16:45:00
fin : 2025-10-30 17:15:00
2025-10-30
Dans un grand potager, l’épouvantail se sent bien seul au milieu des blés. Un petit hérisson va trouver une solution pour l’aider.
À partir de 3 ans, enfant accompagné d’un adulte. .
Route de la Roche Maison du Grand Site Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté rochedesolutre@saoneetloire71.fr
