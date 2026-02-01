Instant Famille A la recherche de l’architecte du fort de l’île Madame (Jeux de Piste) Île Madame Port-des-Barques

Instant Famille A la recherche de l’architecte du fort de l’île Madame (Jeux de Piste)

Île Madame RDV aux casemates du Fort de l’Île Madame Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25

Partez en famille pour une aventure captivante au cœur du Fort de l’Île Madame !

.

Île Madame RDV aux casemates du Fort de l’Île Madame Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 92 66 24 ecomuseeportdesbarques@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Instant Famille: In search of the architect of the fort on Île Madame

Go with your family for a captivating adventure in the heart of the Fort of Île Madame!

L’événement Instant Famille A la recherche de l’architecte du fort de l’île Madame (Jeux de Piste) Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Rochefort Océan