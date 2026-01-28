Instant Famille Laisse de Mer Enquête Biodiversité Port-des-Barques

Instant Famille Laisse de Mer Enquête Biodiversité

Plage Nord de Port des Barques Parking de l’Ecole de Voile Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Découverte ludique de la Laisse de Mer , écosystème présent sur la plage

Plage Nord de Port des Barques Parking de l’Ecole de Voile Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com

English : Instant Family: Sea Leash Biodiversity Survey

Fun discovery of the Sea Wrack, an ecosystem found on the beach

