Instant Famille Sortie pêche à pied en famille parking des Palles Port-des-Barques

parking des Palles Île Madame Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-21

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-07-21 2025-07-27 2025-08-03 2025-08-11 2025-08-22

Découverte guidée de l’estran rocheux et de ses habitants.

parking des Palles Île Madame Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com

English : Instant Famille Family fishing trip

Guided discovery of the rocky foreshore and its inhabitants.

German : Familienmoment: Angelausflug mit der Familie

Geführte Entdeckung des felsigen Vorlandes und seiner Bewohner.

Italiano :

Scoperta guidata della costa rocciosa e dei suoi abitanti.

Espanol :

Descubrimiento guiado de la costa rocosa y sus habitantes.

L’événement Instant Famille Sortie pêche à pied en famille Port-des-Barques a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan