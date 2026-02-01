Instant Famille Sortie pêche à pied en famille

Rendez-vous à la passe aux Filles île Madame Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24 16:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Pêche à pied Découverte guidée de l’estran rocheux et de ses habitants.

.

Rendez-vous à la passe aux Filles île Madame Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com

English : Instant Famille Family fishing trip

Guided discovery of the rocky foreshore and its inhabitants.

L’événement Instant Famille Sortie pêche à pied en famille Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Rochefort Océan