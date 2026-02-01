Instant Famille Sortie pêche à pied en famille Port-des-Barques
mardi 24 février 2026.
Instant Famille Sortie pêche à pied en famille
Rendez-vous à la passe aux Filles île Madame Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-24 14:00:00
fin : 2026-02-24 16:00:00
2026-02-24
Pêche à pied Découverte guidée de l’estran rocheux et de ses habitants.
Rendez-vous à la passe aux Filles île Madame Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com
English : Instant Famille Family fishing trip
Guided discovery of the rocky foreshore and its inhabitants.
