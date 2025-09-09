INSTANT FIGÉ Cabrières
INSTANT FIGÉ Cabrières mardi 9 septembre 2025.
INSTANT FIGÉ
10 Rue de l’Église Cabrières Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-09
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-09-09
Des détails minuscules aux vastes paysages, Jacques Mellado saisit la beauté du monde à travers son objectif. Dix ans de photographie réunis dans une exposition sensible et saisissante, entre faune, flore, architecture et portraits. Une invitation à contempler l’instant… figé.
À découvrir aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Tout public Gratuit.
Des détails minuscules aux vastes paysages, Jacques Mellado saisit la beauté du monde à travers son objectif. Dix ans de photographie réunis dans une exposition sensible et saisissante, entre faune, flore, architecture et portraits. Une invitation à contempler l’instant… figé.
À découvrir aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Tout public Gratuit. .
10 Rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr
English :
From tiny details to vast landscapes, Jacques Mellado captures the beauty of the world through his lens. Ten years of photography brought together in a sensitive and striking exhibition, featuring fauna, flora, architecture and portraits. An invitation to contemplate the moment? frozen.
Open during library opening hours.
Open to all Free admission.
German :
Von winzigen Details bis hin zu weiten Landschaften: Jacques Mellado fängt die Schönheit der Welt durch sein Objektiv ein. Zehn Jahre Fotografie vereint in einer sensiblen und beeindruckenden Ausstellung, die Fauna, Flora, Architektur und Porträts umfasst. Eine Einladung, den Augenblick zu betrachten? eingefroren.
Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Bibliothek zu sehen.
Für alle Altersgruppen Kostenlos.
Italiano :
Dai piccoli dettagli ai vasti paesaggi, Jacques Mellado cattura la bellezza del mondo attraverso il suo obiettivo. Dieci anni di fotografia riuniti in una mostra sensibile e suggestiva, che presenta fauna, flora, architettura e ritratti. Un invito a contemplare l’attimo? congelato.
Aperta durante gli orari di apertura della biblioteca.
Aperta al pubblico gratuita.
Espanol :
Desde pequeños detalles hasta vastos paisajes, Jacques Mellado capta la belleza del mundo a través de su objetivo. Diez años de fotografía reunidos en una exposición sensible e impactante, con fauna, flora, arquitectura y retratos. Una invitación a contemplar el momento… congelado.
Abierta durante el horario de apertura de la biblioteca.
Abierto al público en general Gratuito.
L’événement INSTANT FIGÉ Cabrières a été mis à jour le 2025-08-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS