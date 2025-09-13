Instant mémoriel/Projection cinématographique Cinéma le Select Saint-Honoré-les-Bains

Instant mémoriel/Projection cinématographique Cinéma le Select Saint-Honoré-les-Bains samedi 13 septembre 2025.

Instant mémoriel/Projection cinématographique

Cinéma le Select 18 rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 16:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Instant mémoriel/Projection cinématographique

Au Cinéma Le Sélect, 18 rue Henri Renaud. 2 séances à 16h et à 20h.

Film « La Lumière des étoiles mortes » (1994) de Charles Matton, en présence de Léonard et Sylvie Matton.

Durant l’Occupation en 1940, les parents de Charles Matton quittent Paris et s’installent dans une maison de Saint-Honoré-les-Bains, mais l’armée allemande s’engage peu à peu vers le sud de la France, avant que des régiments entiers n’investissent la région.

Ces deux années de cohabitation sont le sujet du film réalisé 50 ans plus tard par l’artiste Charles Matton.

Pré-réservation au 06 37 77 73 52 ou 06 83 44 98 31. .

Cinéma le Select 18 rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 77 73 52

English : Instant mémoriel/Projection cinématographique

German : Instant mémoriel/Projection cinématographique

Italiano :

Espanol :

L’événement Instant mémoriel/Projection cinématographique Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Rives du Morvan