Instant Métiers Industrie Aéronautique Mission Locale de Rodez Rodez

Instant Métiers Industrie Aéronautique Mardi 18 novembre, 10h00 Mission Locale de Rodez Aveyron

Début : 2025-11-18T10:00:00 – 2025-11-18T12:00:00

Fin : 2025-11-18T10:00:00 – 2025-11-18T12:00:00

Présentation de différents secteurs industriels : hydrogène, aéronautique, métallurgie, agroalimentaire, …

Présentation des métiers en tension et des formations proposées par la Région Occitanie

Mission Locale de Rodez 5 rue de Bruxelles, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie

Instant Métiers Industrie Aéronautique mission locale aveyron