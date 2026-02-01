Instant Micro, Atelier de la Microfolie Bourgueil

Instant Micro, Atelier de la Microfolie

4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27 18:00:00

2026-02-27

Atelier peinture sur pâte durcissante

Laissez libre cours à votre créativité pour réaliser de jolies œuvres en peinture sur pâte durcissante

4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 15 71 58 32 lilou.cherriau@bourgueil.fr

Hardening paste painting workshop

Give free rein to your creativity and create beautiful works of art using hardening paste

