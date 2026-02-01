Instant Micro, Atelier de la Microfolie Bourgueil
Instant Micro, Atelier de la Microfolie Bourgueil vendredi 27 février 2026.
Instant Micro, Atelier de la Microfolie
4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 14:00:00
fin : 2026-02-27 18:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Atelier peinture sur pâte durcissante
Laissez libre cours à votre créativité pour réaliser de jolies œuvres en peinture sur pâte durcissante
Atelier peinture sur pâte durcissante
Laissez libre cours à votre créativité pour réaliser de jolies œuvres en peinture sur pâte durcissante .
4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 15 71 58 32 lilou.cherriau@bourgueil.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hardening paste painting workshop
Give free rein to your creativity and create beautiful works of art using hardening paste
L’événement Instant Micro, Atelier de la Microfolie Bourgueil a été mis à jour le 2026-02-06 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE