Instant musical avec Floriane FORSANS Saint-Ciers-sur-Gironde
Instant musical avec Floriane FORSANS Saint-Ciers-sur-Gironde mardi 30 septembre 2025.
Instant musical avec Floriane FORSANS
Foyer René Chapus Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde
Début : 2025-09-30
fin : 2025-09-30
2025-09-30
Le CEAE est heureux de vous inviter à partager un instant musical avec Floriane FORSANS, professeure de flûte traversière au CEAE.
le mardi 30 septembre à 18h30
au Foyer René Chapus à Saint-Ciers-sur-Gironde
Venez voyager dans son univers musical, avec un aperçu des œuvres qu’elle présentera prochainement lors de ses concours internationaux à Paris et à Osaka ! .
Foyer René Chapus Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 51 76 ceae@cc-estuaire.f
