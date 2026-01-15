Instant musical Dunières
Instant musical Dunières mercredi 4 février 2026.
Instant musical
auditorium Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 19:30:00
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
19h30 Un Instant Musical à l’auditorium nos jeunes musiciens montent sur scène pour partager leur passion ! Un moment émouvant de 40 minutes où les élèves de l’école de musique révèlent leurs talents. Entrée libre et gratuite.
.
auditorium Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
7.30pm Un Instant Musical in the auditorium: our young musicians take to the stage to share their passion! A moving 40-minute performance in which music school students reveal their talents. Free admission.
L’événement Instant musical Dunières a été mis à jour le 2026-01-15 par Haut Pays du Velay Tourisme