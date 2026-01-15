Instant musical Dunières

Instant musical

auditorium Dunières Haute-Loire

Début : 2026-02-04 19:30:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

19h30 Un Instant Musical à l’auditorium nos jeunes musiciens montent sur scène pour partager leur passion ! Un moment émouvant de 40 minutes où les élèves de l’école de musique révèlent leurs talents. Entrée libre et gratuite.

auditorium Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

7.30pm Un Instant Musical in the auditorium: our young musicians take to the stage to share their passion! A moving 40-minute performance in which music school students reveal their talents. Free admission.

