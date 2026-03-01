INSTANT PARTAGÉ LES APRÈS-MDIS CONVIVIALITÉ ET JEUX MJC DE RIEUMES ET DU SAVES Rieumes

INSTANT PARTAGÉ LES APRÈS-MDIS CONVIVIALITÉ ET JEUX

MJC DE RIEUMES ET DU SAVES 410 Rue du Pigeonnier Rieumes Haute-Garonne

Début : 2026-03-13 14:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17

Pensé comme un moment de partage simple et chaleureux, ces après-midis proposent des jeux tels que scrabble, rummikub, triominos, jeux de cartes …

La MJC met à disposition un espace où chacun se sente libre de participer, de discuter, de jouer; .

MJC DE RIEUMES ET DU SAVES 410 Rue du Pigeonnier Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie

Designed as a simple, friendly way of sharing, these afternoons feature games such as scrabble, rummikub, triominos, card games…

