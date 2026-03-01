Instant Piano & Gourmandises MB Studio Villeneuve-sur-Yonne
Instant Piano & Gourmandises MB Studio Villeneuve-sur-Yonne dimanche 29 mars 2026.
Instant Piano & Gourmandises
MB Studio 29 Rue du Commerce Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:30:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
À 15h30, instant gourmand à volonté, Buffet de tartes, salades de fruits, mousse au chocolat, boissons chaudes et infusions (thé, café, chocolat chaud, cappuccino) et boissons fraîche, puis Concert de piano à 16h30 avec Victoria Saturnin .
MB Studio 29 Rue du Commerce Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 92 85 08
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L’événement Instant Piano & Gourmandises Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)