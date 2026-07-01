Informations pratiques

Chantecoq

Instant plein air

107 Route de Chuelles Chantecoq Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez profiter de lectures et d’un temps calme en extérieur. L’occasion de faire des découvertes littéraires tout en profitant d’un espace vert et du soleil au bord de la Cléry.

Ce mois-ci, la médiathèque se délocalise et vous donne rendez-vous à l’aire de pique-nique de Chantecoq, près du lavoir.

Venez profiter de lectures et d’un temps calme en extérieur. L’occasion de faire des découvertes littéraires tout en profitant d’un espace vert et du soleil au bord de la Cléry.

Ce mois-ci, la médiathèque se délocalise et vous donne rendez-vous à l’aire de pique-nique de Chantecoq, près du lavoir. .

107 Route de Chuelles Chantecoq 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

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English :

Come enjoy some reading and a peaceful time outdoors. It’s a chance to discover new books while enjoying the green space and sunshine along the Cléry River.

This month, the library is moving outdoors and invites you to join us at the Chantecoq picnic area, near the washhouse.

L’événement Instant plein air Chantecoq a été mis à jour le 2026-07-11 par OT 3CBO