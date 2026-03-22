Instant plein air

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

“En avril ne te découvre pas d’un fil”. C’est en tout cas ce que dit le dicton, nous vous proposons donc de venir bien couverts à ce premier instant plein air de la saison.

Nous vous donnons rendez-vous à la médiathèque avant de nous rendre ensemble sur le lieu des lectures !

“En avril ne te découvre pas d’un fil”. C’est en tout cas ce que dit le dicton, nous vous proposons donc de venir bien couverts à ce premier instant plein air de la saison.

Nous vous donnons rendez-vous à la médiathèque avant de nous rendre ensemble sur le lieu des lectures ! .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

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English :

in April, don’t be afraid. At least, that’s what the saying goes, so we suggest you come well covered for this first outdoor moment of the season.

We look forward to seeing you at the media library before heading off together to the reading venue!

L’événement Instant plein air Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-22 par OT 3CBO