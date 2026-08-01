UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Firmin-des-Bois

Instant plein air Saint-Firmin-des-Bois

mercredi 19 août 2026 · Saint-Firmin-des-Bois

Instant plein air Saint-Firmin-des-Bois

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
1 Place de la Mairie
Ville
45220 Saint-Firmin-des-Bois
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Saint-Firmin-des-Bois

Instant plein air

1 Place de la Mairie Saint-Firmin-des-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :
2026-08-19

  .

1 Place de la Mairie Saint-Firmin-des-Bois 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71  mediatheque@3cbo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Instant plein air Saint-Firmin-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-31 par OT 3CBO