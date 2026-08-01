AGENDA · Saint-Firmin-des-Bois
Instant plein air Saint-Firmin-des-Bois
mercredi 19 août 2026 · Saint-Firmin-des-Bois
Informations pratiques
Saint-Firmin-des-Bois
Instant plein air
1 Place de la Mairie Saint-Firmin-des-Bois Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-08-19
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1 Place de la Mairie Saint-Firmin-des-Bois 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr
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English :
L’événement Instant plein air Saint-Firmin-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-31 par OT 3CBO