Instant récré de Noël et son goûter La Haye
Instant récré de Noël et son goûter La Haye jeudi 11 décembre 2025.
Instant récré de Noël et son goûter
5 rue de la Libération La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 16:30:00
fin : 2025-12-11 18:30:00
Date(s) :
2025-12-11
Tout public. .
5 rue de la Libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 lafourmiliere@cocm.fr
English : Instant récré de Noël et son goûter
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Instant récré de Noël et son goûter La Haye a été mis à jour le 2025-11-13 par Côte Ouest Centre Manche