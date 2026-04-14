Instant relaxation Parent-bébé : prendre le temps de respirer et d’apaiser, Mairie de Blaringhem, Blaringhem

Instant relaxation Parent-bébé : prendre le temps de respirer et d’apaiser Mercredi 13 mai, 10h00 Mairie de Blaringhem Nord

inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T10:00:00+02:00 – 2026-05-13T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T10:00:00+02:00 – 2026-05-13T11:00:00+02:00

Participez à moment de douceur et de connexion avec votre enfant. Vous apprendrez à apaiser, détendre et sécuriser grâce au toucher et à la respiration.

Pendant 45 minutes à 1 heure, vous découvrirez la réflexologie douce pour bébé, des gestes simples d’auto-massage et des techniques de respiration guidée favorisant le bien-être du parent comme de l’enfant.

L’atelier s’appuie sur des pratiques issues du massage ayurvédique et propose des outils concrets à emporter à la maison : visualisations, tisanes, petits rituels du quotidien…

Un temps pour ralentir, se recentrer et renforcer le lien parent-enfant proposé par « …de la graine à l’esprit » dans le cadre du dispositif Bus des 1000 premiers jours de Cœur de Flandre agglo.

Mercredi 13 mai, de 10h à 11h à Blaringhem (parking de la mairie)

Inscription obligatoire

Mairie de Blaringhem Rue Pierre Dhedin, 59173 Blaringhem Blaringhem 59173 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/atelier-instant-relaxation-parent-bebe-blaringhem-1305 »}]

À bord du bus des 1000 premiers jours, Jean-Christophe Lambert propose un atelier relaxation à destination des parents accompagnés de leur bébé le mercredi 13 mai à Blaringhem.