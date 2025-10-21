Instant Show’Co Visite de la chocolaterie STESF 2025 Instant Show’Co Baye

Instant Show’Co Visite de la chocolaterie STESF 2025 Instant Show’Co Baye mardi 21 octobre 2025.

Instant Show’Co Visite de la chocolaterie STESF 2025

Instant Show’Co 196 Rue Jean-Marie Carer Baye Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 11:00:00

fin : 2025-10-21 11:40:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-22

Découvrez l’art exquis du chocolat à Baye. Plongez dans l’univers envoûtant de la chocolaterie artisanale où la créativité et la gourmandise se rencontrent.

Aurélie, chocolatière, vous expliquera les différentes étapes de fabrication de chocolat de la fève à la tablette, avec des démonstrations.

Dégustations et explications des chocolats dit PUR ORIGINE !

Passage dans la boutique.

⚠️ Minimum 4 personnes inscrites pour qu’ait lieu la visite.

♿ Entreprise accessible. Pas de WC PMR, seuil de l’entrée 2,5cm. .

Instant Show’Co 196 Rue Jean-Marie Carer Baye 29300 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Instant Show’Co Visite de la chocolaterie STESF 2025 Baye a été mis à jour le 2025-10-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS