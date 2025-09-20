INSTANT T / exposition d’Agathe VERSCHAFFEL Atelier La Duchesse Calais

INSTANT T / exposition d’Agathe VERSCHAFFEL Samedi 20 septembre, 14h00 Atelier La Duchesse Pas-de-Calais

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Exposition de peintures et dessins d’Agathe Verschaffel sur le patrimoine architectural régional.

Atelier La Duchesse 44 rue du Duc de Guise 62100 CALAIS Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0699166540 http://www.verschaffel.wixsite.com/agathe Atelier d’artiste

Agathe VERSCHAFFEL